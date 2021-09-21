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Охранник торгового центра в Петрозаводске спас пенсионера от аферистов

Новости. Общество
11:27, 28 Сентября 2021
фото: © Максим Тихонов / ТАСС

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Работник службы охраны одного из торговых центров остановил у банкомата пенсионера, который собирался отправить деньги мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу, 24 сентября, в полицию Петрозаводска поступило сообщение от работника службы охраны торгового центра. Он сообщил, что посетителю требуется помощь полицейских. Оперативники, прибыв на место происшествия, выяснили детали произошедшего.

Петрозаводчанин 76 лет ответил на звонок с незнакомого номера. Встревоженный голос, быстрая речь, набор специальных банковских терминов и, главное, побуждение к срочным действиям — так обычно псевдоменеджеры банков работают со своими жертвами.

Телефонный аферист, который назвался представителем банка, сообщил пенсионеру о несанкционированных списаниях средств и убедил в необходимости срочно обналичить накопления и перевести их на резервный счет. Он заверил: как только кибератака мошенников будет остановлена, все переведенные средства вернутся на счета петрозаводчанина.

В офисе банка пожилой человек обналичил накопления и отправился к банкомату, где стал проводить операции. В какой-то момент на него обратил внимание сотрудник торгового центра, убедил прервать общение с телефонными аферистами и вызвал полицию. К моменту появления охранника потерпевший успел перевести 225 тысяч рублей на псевдобезопасный счет.

Полиция Карелии напоминает! Настоящие работники банков никогда не просят переводить средства на новые счета, тем более оформленные на физических лиц! Самым правильным и безопасным решением при поступлении звонков от специалистов службы безопасности любого банка будет прекращение общения и самостоятельное обращение в офис кредитного учреждения для консультации.

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