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Охранники гипермаркета в Петрозаводске не справились с пьяным дебоширом

Новости. Общество
14:46, 23 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев
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Петрозаводчанин подшофе мешал персоналу торгового заведения и оскорблял охранников, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел вечером в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Один из посетителей, 51-летний мужчина, в нетрезвом виде мешал персоналу торгового заведения и покупателям. Дебошир начал проявлять агрессию и оскорблять охранников гипермаркета, которые пытались его утихомирить. Персоналу не оставалось ничего, как нажать кнопку тревожной сигнализации для вызова сотрудников вневедомственной охраны. Мужчина был задержан.

Спустя час росгвардейцы выезжали уже в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска. Там задержан мужчина, который всячески мешал работать медикам.

Ранее росгвардейцы задержали женщину, повредившую имущество в развлекательном заведении Петрозаводска.

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