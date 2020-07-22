Охранники гипермаркета в Петрозаводске не справились с пьяным дебоширом

Петрозаводчанин подшофе мешал персоналу торгового заведения и оскорблял охранников, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел вечером в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Один из посетителей, 51-летний мужчина, в нетрезвом виде мешал персоналу торгового заведения и покупателям. Дебошир начал проявлять агрессию и оскорблять охранников гипермаркета, которые пытались его утихомирить. Персоналу не оставалось ничего, как нажать кнопку тревожной сигнализации для вызова сотрудников вневедомственной охраны. Мужчина был задержан.

Спустя час росгвардейцы выезжали уже в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска. Там задержан мужчина, который всячески мешал работать медикам.

Ранее росгвардейцы задержали женщину, повредившую имущество в развлекательном заведении Петрозаводска.