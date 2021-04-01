Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии убил 17-летнюю девушку и спрятал тело в погребе под мусором 3
01.04.2021 16:37
Статистика свидетельствует о падении доходов населения Карелии 5
01.04.2021 12:30
Асфальт провалился рядом с новым микрорайоном Петрозаводска (ФОТО) 7
Сегодня 06:40
Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека
01.04.2021 19:40
Проезд закроют на двух улицах Петрозаводска из-за строительства дороги 2
Сегодня 07:15
Грузовик врезался в легковушку на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:25
Многокилометровая пробка образовалась на федеральной трассе в Карелии из-за размытия дороги (ФОТО) 5
01.04.2021 19:44
Незаконные рубки леса вывели Карелию в число "передовиков" Северо-Запада 10
01.04.2021 14:10

"Ока" чуть не утонула в луже на проселочной дороге на севере Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:23, 02 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано Кемь"
Загрузка...

Малолитражка не смогла преодолеть дорогу к поселку Кузема в Кемском районе.

В паблике "Подслушано Кемь" опубликовали видео водителя, пытавшегося добраться до поселка Кузема. Огромные лужи, образовавшиеся из-за нерабочей дренажной системы, стали непреодолимым препятствием для его "Оки".

"Вот такие лужи на дороге. На маленькой машине даже не знаешь, как и проехать… Некому трубу почистись, чтобы вода шла через трубу. Вода идет через дорогу, все размоет и так и останется", - сетует водитель "Оки".

Ранее сообщалось, правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-04-02 09:57:11
Не до того. Венчурные инвестиции на подходе. А тут про трубу.
Филя
2021-04-02 09:48:49
Ещё немного, ещё чуть чуть....цирк....
театральный критик
2021-04-02 09:32:57
А чего не на самокате поехал ?
Беня
2021-04-02 11:21:06
театральный критик, во-во. Как будто вчера родился :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»