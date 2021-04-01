"Ока" чуть не утонула в луже на проселочной дороге на севере Карелии (ВИДЕО)

Малолитражка не смогла преодолеть дорогу к поселку Кузема в Кемском районе.

В паблике "Подслушано Кемь" опубликовали видео водителя, пытавшегося добраться до поселка Кузема. Огромные лужи, образовавшиеся из-за нерабочей дренажной системы, стали непреодолимым препятствием для его "Оки".

"Вот такие лужи на дороге. На маленькой машине даже не знаешь, как и проехать… Некому трубу почистись, чтобы вода шла через трубу. Вода идет через дорогу, все размоет и так и останется", - сетует водитель "Оки".

Ранее сообщалось, правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске.