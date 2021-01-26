Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе в Карелии (ФОТО)

Грузовой автомобиль перекрыл у поселка Кяппесельга в Кондопожском районе одну из полос движения в сторону Петрозаводска.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", ДТП произошло сегодня, 27 января, на трассе за поселком Кяппесельга в сторону Медвежьегорска. Водитель фуры не справился с управлением. Автомобиль занесло. В результате одна полоса в сторону Петрозаводска оказалась перекрыта.





На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

"Дорога скользкая, снегом припорошена", - предупреждают очевидцы ДТП.

Ранее сообщалось, водитель в Петрозаводске сбил ребенка и уехал с места ДТП.