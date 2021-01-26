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Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:58, 27 Января 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Грузовой автомобиль перекрыл у поселка Кяппесельга в Кондопожском районе одну из полос движения в сторону Петрозаводска.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", ДТП произошло сегодня, 27 января, на трассе за поселком Кяппесельга в сторону Медвежьегорска. Водитель фуры не справился с управлением. Автомобиль занесло. В результате одна полоса в сторону Петрозаводска оказалась перекрыта.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

"Дорога скользкая, снегом  припорошена", - предупреждают очевидцы ДТП.

Ранее сообщалось, водитель в Петрозаводске сбил ребенка и уехал с места ДТП.

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Комментарии

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mobikk
2021-01-27 11:00:14
Очередной подвиг суперпрофи. Почему то у них аварии - намного чаще чем у любителей.
Гость
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