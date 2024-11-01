«Окно в прошлое»: активисты оживили историю Суоярвского завода

Заброшенные руины Суоярвского чугуноплавильного завода обретают вторую жизнь.

Место, где когда-то кипела жизнь одного из крупнейших металлургических предприятий региона, преображается. Речь идет о руинах Суоярвского чугуноплавильного завода.

Администрация Суоярвского округа опубликовала рассказ Ксении Чумак — ее интерес к заводу возник несколько лет назад благодаря экспозиции Историко-краеведческого музея Суоярвского района. « Завод основала графиня Анна Орлова, проработал он почти 100 лет и был основным из главных поставщиков сырья для Александровского завода», — поделилась она.

Ксения рассказала, что за последние годы благодаря инициативам и местным активистам территория бывшего завода преобразилась. Здесь появились скамейки, урны, беседка и информационные стенды. Кроме того, состоялось официальное открытие нового арт-объекта — стенда «Окно в прошлое». На прозрачной пленке, наложенной на руины, изображен завод в годы его расцвета. Также были установлены два навигационных указателя, ведущих к историческому месту.

«Я неофициальный амбассадор Каратсалми», — призналась Ксения. — «Всем настоятельно рекомендую туда съездить — удивительное место, красивая сохранившаяся стена и просто космически притягательный шлак изумрудного цвета».