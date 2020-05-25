Около 100 млн рублей потратят на реконструкцию моста через Неглинку в Петрозаводске

Работы должны начаться 2 июня и завершиться к концу декабря.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", государственный контракт на реконструкцию моста через реку Неглинка по улице Кирова заключен с компанией "ПроектКомСтрой".



"Несмотря на благоприятную для дорожных работ погоду, предприятие к ним все еще не приступило. Сейчас компания, которая занималась разработкой проектно-сметной документации, устраняет выявленные недостатки. Они касаются двух моментов: организации дорожного движения на период ремонта (с учетом изменения маршрутов общественного транспорта) и согласований с "Водоканалом", – написал Артур Парфенчиков.

По условиям контракта, реконструкция моста должна быть завершена в декабре текущего года. Основная доля финансирования – 92,7 млн рублей – из федерального бюджета. Еще 5,9 млн выделяет бюджет Карелии.

До конца текущей недели все необходимые согласования будут получены. И со второго июня подрядчик приступит к работе, заключил губернатор.



Ранее сообщалось, что о реконструкции других мостов в городе пока речи не идет, так как работы все еще находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.