Глава Карелии не смог назвать сроки реконструкции мостов в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков 22 мая во время прямой линии "ВКонтакте", посвященной ремонту дорог и расселению аварийного жилья, сообщил, что еще только разработан проект по ремонту моста на улице Кирова.

О реконструкции других мостов в городе пока речи не идет, так как работы все еще находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.



"На ремонт моста на улице Кирова через Неглинку уже выделены деньги. По остальным мостам проводится работа – разрабатывается проектно-сметная документация. Далее мы будем входить в соответствующую федеральную программу, чтобы получить деньги на ремонт… Все это очень долгий процесс. К сожалению, уйдут годы… Невозможно за месяц сделать дорогу. То же самое мосты. Надо провести целый комплекс работ, – рассказал Артур Парфенчиков.



Напомним, ранее в интервью мэр Петрозаводска рассказала, что самыми изношенными оказались мосты на улицах Маршала Мерецкова и Кирова у Верховного суда.

"Мостовое сооружение на Кирова является объектом ФЦП к 100-летию республики. В декабре прошлого года мы получили положительное заключение экспертизы по проекту. Планируем начать ремонтные работы уже этой весной. Проект моста на Мерецкова также получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время совместно с правительством Карелии изыскиваем на федеральном уровне источники финансирования. Надеемся, что нам удастся в весенне-летний период начать ремонт этих двух мостов. Будем стараться завершить все работы в текущем году, чтобы возобновить по ним троллейбусное сообщение", – говорила Ирина Мирошник.