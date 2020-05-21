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Глава Карелии не смог назвать сроки реконструкции мостов в Петрозаводске

Новости. Общество
13:29, 22 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков 22 мая во время прямой линии "ВКонтакте", посвященной ремонту дорог и расселению аварийного жилья, сообщил, что еще только разработан проект по ремонту моста на улице Кирова.

О реконструкции других мостов в городе пока речи не идет, так как работы все еще находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.

"На ремонт моста на улице Кирова через Неглинку уже выделены деньги. По остальным мостам проводится работа – разрабатывается проектно-сметная документация. Далее мы будем входить в соответствующую федеральную программу, чтобы получить деньги на ремонт… Все это очень долгий процесс. К сожалению, уйдут годы… Невозможно за месяц сделать дорогу. То же самое мосты. Надо провести целый комплекс работ, – рассказал Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее в интервью мэр Петрозаводска рассказала, что самыми изношенными оказались мосты на улицах Маршала Мерецкова и Кирова у Верховного суда.

"Мостовое сооружение на Кирова является объектом ФЦП к 100-летию республики. В декабре прошлого года мы получили положительное заключение экспертизы по проекту. Планируем начать ремонтные работы уже этой весной. Проект моста на Мерецкова также получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время совместно с правительством Карелии изыскиваем на федеральном уровне источники финансирования. Надеемся, что нам удастся в весенне-летний период начать ремонт этих двух мостов. Будем стараться завершить все работы в текущем году, чтобы возобновить по ним троллейбусное сообщение", – говорила Ирина Мирошник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-05-22 14:42:30
Опять две маски :)
1677
2020-05-22 14:33:58
"К сожалению, уйдут годы… Невозможно за месяц сделать дорогу. То же самое мосты."
Раньше не было вычислительной техники и все чертежи и расчеты делали на бумаге и как-то справлялись люди. Не было такого слова невозможно, а искали возможность. Невозможно — это всего лишь громкое слово
Руслан
2020-05-22 14:05:56
Не подготовился как и Щебекин , всё вирусом занимался ..
новый
2020-05-22 13:37:13
При Ширшиной такого не было
Гость
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