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Около 12 тысяч особей краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии

Новости. Экономика
15:03, 02 Июня 2020
фото: пресс-служба Минсельхоза РК
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Специалисты министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии приняли участие в акции по выпуску в реку Шуя 12 тысяч особей лосося, искусственного выведенного на рыбоводном заводе.

"В районе автомобильного моста в поселке Бесовец в реку выпушено 12 тысяч штук двухгодовиков озерного лосося со средней навеской 20-24 грамма, выращенного на Выгском рыбоводном заводе ФГБУ "Главрыбвод", - говорится в официальном сообщении министерства.

Видеоролик о том, как это было, смотрите на сайте "Вести Карелии".

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