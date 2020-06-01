Около 12 тысяч особей краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии

Специалисты министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии приняли участие в акции по выпуску в реку Шуя 12 тысяч особей лосося, искусственного выведенного на рыбоводном заводе.

"В районе автомобильного моста в поселке Бесовец в реку выпушено 12 тысяч штук двухгодовиков озерного лосося со средней навеской 20-24 грамма, выращенного на Выгском рыбоводном заводе ФГБУ "Главрыбвод", - говорится в официальном сообщении министерства.

Видеоролик о том, как это было, смотрите на сайте "Вести Карелии".