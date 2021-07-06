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Около 1200 жителей Карелии сдали нормы ГТО

Новости. Общество
17:40, 07 Июля 2021
фото: © живуспортом.рф

В этом году 348 жителей республики уже получили значки ГТО, из которых 322 – золотые.

Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев сообщил на своей странице в соцсети о высокой активности в регионе участников движения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

«В этом году нормативы комплекса ГТО сдали уже порядка 1200 человек. 348 жителей нашей республики уже получили свои знаки отличия, 322 из которых — золотые, 19 — серебряные и 7 — бронзовые», — пишет министр.

Роман Голубев предлагает тем, кто еще не успел попробовать свои силы в выполнении нормативов, сделать это уже в июле. На РСК «Курган» и стадионе «Спартак» организовано тестирование по легкоатлетическим видам спорта, кроссу и упражнениям в тренажерном зале. Расписание можно узнать в группе Республиканского центра тестирования ГТО.

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