Около 1200 жителей Карелии сдали нормы ГТО

В этом году 348 жителей республики уже получили значки ГТО, из которых 322 – золотые.

Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев сообщил на своей странице в соцсети о высокой активности в регионе участников движения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

«В этом году нормативы комплекса ГТО сдали уже порядка 1200 человек. 348 жителей нашей республики уже получили свои знаки отличия, 322 из которых — золотые, 19 — серебряные и 7 — бронзовые», — пишет министр.

Роман Голубев предлагает тем, кто еще не успел попробовать свои силы в выполнении нормативов, сделать это уже в июле. На РСК «Курган» и стадионе «Спартак» организовано тестирование по легкоатлетическим видам спорта, кроссу и упражнениям в тренажерном зале. Расписание можно узнать в группе Республиканского центра тестирования ГТО.