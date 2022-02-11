Около 1200 жителей Карелии заразились коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных в республике приближается 113 тысячам.

По данным на 14 февраля, в Карелии зарегистрировано 112988 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 14592 ребенка. За прошедшие сутки выявлены 1176 инфицированных, из них непривитых – 1125 (95,6%). Накануне этот показатель был 1187. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 989 пациентов, в состоянии средней тяжести – 926 человек, в тяжелом – 55 (из них непривитых - 52).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 104610 человек, за последние сутки – 956.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1365 человек.

Ранее сообщалось, еще один пункт экспресс-тестирования на коронавирус открылся в Петрозаводске.