Около 129 тысяч сеянцев высадили в Карелии

Участники Дня посадки леса в Карелии высадили почти 129 тысяч саженцев, сообщает правительство республики.

"На территории Пряжинского лесничества состоялось центральное мероприятие акции "Всероссийский день посадки леса" в Карелии. Участники высадили 10,2 тысяч сеянцев сосны на площади 5,1 га", - говорится в сообщении.

В 2019 году Карелия приняла участие в экологической акции уже в восьмой раз. Более 1,3 тысячи человек высадили в карельских лесах около 129 тысяч сеянцев.