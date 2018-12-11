Около 130 млн рублей потратят на освещение дорог в Карелии

В ближайшие два года планируется установить освещение на трассах Карелии общей протяженностью около 28 км.

О планах на 2019-2020 годы рассказал руководитель Управтодора Карелии Виктор Рассыпнов на своей странице "ВКонтакте".

Планируется устройство следующих линий светодиодного освещения:

На участке дороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта" (Олонец, Судалица, Юргилица, Онькулица, Мегрега) общей протяженностью 14,289 км. Сметная стоимость работ – 63,378 млн рублей.

На участке дороги "Олонец-Верховье" общей протяженностью 5,32 км. Сметная стоимость работ – 21,593 млн рублей.

На участке автомобильной дороги "Шуйская-Гирвас" (Марциальные воды) с одновременным устройством тротуаров, разметки, остановки, ограждения. Общая протяженность 2.027 км. Сметная стоимость работ - 22,741 млн рублей.

На автомобильной дороге "подъезд к Сегеже" общей протяженностью 1,92 км.

На участке автомобильной дороги "Петрозаводск-Ошта" (Деревянное), общей протяженностью 3,3 км. Сметная стоимость работ 20,271 млн рублей.



"Помимо данных объектов будет продолжена работа по проектированию линий стационарного освещения вдоль региональных дорог в границах населенных пунктов с учетом интенсивности движения транзитного транспорта и наличия школьных маршрутов", – пишет Рассыпнов.