Около 1400 водителей в Карелии получили штрафы за незаконную тонировку

С начала года в Карелии автоинспекторы привлекли к административной ответственности 1395 водителей, которые управляли автомобилем с тонированными стеклами, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Так, в Прионежском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль Lada, передние боковые стекла которого были затонированы. В результате проверки приборы показали, что их светопропускаемость составляет 44%. Водитель получил штраф в 500 рублей.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%.

Ранее сообщалось, любитель тонировки в Карелии оказался в суде.