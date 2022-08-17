Около 15 тысяч человек отпраздновали День Карелии в Прионежье

Жители и гости республики приняли участие в праздничных мероприятиях, проходивших в разных населенных пунктах Прионежского района.

Празднование Дня Республики состоялось 27 августа в Прионежском районе. Мероприятия прошли в нескольких населенных пунктах района, но главная площадка находилась в селе Деревянное. Также несколько мероприятий проходило в селе Шелтозеро.

Всего в праздновании Дня Республики приняли участие порядка 15 тысяч жителей и гостей Карелии. Об этом проинформировали в полиции Прионежского района, чьи сотрудники обеспечивали безопасность на праздничных мероприятиях.

В Деревянном праздник начался в первой половине дня с ярмарки ремесел. В 6 вечера на главной сцене фестиваля состоялись выступления приглашенных артистов, в том числе «гвоздь» программы — группа «Город 312». Завершился вечер праздничным салютом.