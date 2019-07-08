Подписаться
Новости. Экономика
10:50, 08 Июля 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Около 17% жителей Карелии оказались за чертой бедности

Загрузка...

Карелия оказалась на 48 месте в рейтинге регионов по доходам населения.

Эксперты РИА Рейтинг, используя данные Росстата, составили список российски регионов в зависимости от доходов, которыми располагает местное население.

Как выяснили эксперты, доля населения Карелии, находящегося за чертой бедности, равна 16,9%. 

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-08 11:41:45
Заноза, 17 процентов нищебродов не является большей частью населения страны. Посмотри в окно и ты увидишь сколько кредитных кастрюль стоит у тебя во дворе. Сколько сопляков шляется по ночным клубам и ресторанам ? Не бедствуют и не голодают. Кир прав.
кир
2019-07-08 11:34:51
Пацаны в моем квартале не ходят на работу, потому как нет принуждения к труду. Согласен Однозначно.
тетка
2019-07-08 11:28:15
Срочно надо чиновникам жалованье поднять, чтобы средняя цифра по доходам подросла.
Dredd
2019-07-08 11:27:36
Люди перепутали демократию и понятие благополучия (С) Д. Медведев
однозначно
2019-07-08 11:16:23
А некоторые возмущаются, что я людишек нищебродами называю. Надо называть вещи своими именами, а то прячутся за своей липовой толерантностью.
zanoza
2019-07-08 11:29:52
однозначно, свалил всё в кучу! При чём здесь толерантность? Бедность не порок, а реальность в нашем государстве! Большинство из нас еле-еле концы сводит, но при этом не теряет человеческого лица и не занимается оскорблением других. По твоей логике ты презираешь основную часть населения страны и готов лизать ботинки хапугам, ворюгам, бандитам и коррупционерам которых не считаешь нищебродами. Ну это же мерзко!
zanoza
2019-07-08 10:57:26
Это как же так столько бедных, при средней заработной плате в 42 тыс. руб.? Что же на это скажет наше "Карелиястат"?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
03.07.2019, 16:00
Облако в дырявых штанах
03.07.2019, 10:43
Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак

Аналитика

05.07.2019 09:15
Обществоведение
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 6
Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 7
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 9
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 4
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 4
01.07.2019 15:12
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2019 14:04
Личное мнение
Минсельхоз собрался по грибы 4
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 11
26.06.2019 15:40
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»