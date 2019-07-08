Около 17% жителей Карелии оказались за чертой бедности

Карелия оказалась на 48 месте в рейтинге регионов по доходам населения.

Эксперты РИА Рейтинг, используя данные Росстата, составили список российски регионов в зависимости от доходов, которыми располагает местное население.

Как выяснили эксперты, доля населения Карелии, находящегося за чертой бедности, равна 16,9%.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".