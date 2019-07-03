Около 300 организаций Карелии заявили о потребности в кадрах

Более 51% предприятий и других организаций Петрозаводска будут нуждаться в дополнительных кадрах в 2020 году.

В опросе приняла участие 551 организация, что составляет 35,4% от общего числа обследованных организаций.

О потребности в кадрах заявили 285 организаций.

Наиболее востребованы машинист (кочегар) котельной, инженер, лесовод, продавец продовольственных товаров, слесарь по сборке металлоконструкций и другие.

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