Около 300 организаций Карелии заявили о потребности в кадрах

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Более 51% предприятий и других организаций Петрозаводска будут нуждаться в дополнительных кадрах в 2020 году.
В опросе приняла участие 551 организация, что составляет 35,4% от общего числа обследованных организаций.
О потребности в кадрах заявили 285 организаций.
Наиболее востребованы машинист (кочегар) котельной, инженер, лесовод, продавец продовольственных товаров, слесарь по сборке металлоконструкций и другие.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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