Около 40 человек за сутки попали в больницы Карелии с пневмонией

За минувшие сутки 37 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в больницы с пневмонией госпитализированы 37 жителей республики. Общее число заболевших пневмонией с 1 апреля увеличилось до 3244 человек.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 99 человек с пневмонией.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее пневмония унесла жизнь 88-летней жительницы Карелии.