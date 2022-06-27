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Без БигМака и Макфлури: как в Петрозаводске прошло открытие обновленного McDonaldʼs (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
12:02, 29 Июня 2022
фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

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Ресторан сети общепита «Вкусно и точка» открылся сегодня, 29 июня, в торговом центре на проспекте Ленина.

В Петрозаводске 29 июня состоялось открытие заведения быстрого питания «Вкусно и точка» на месте бывшего ресторана McDonaldʼs. Ранее американская сеть объявила о приостановке работы в стране. За прошедшее с марта время российские активы компании выкупил отечественный предприниматель, подготовивший обновленные заведения к перезапуску.

Первым в Карелии заработал ресторан в «Макси». В 10.00 утра, когда планировалось торжественное открытие, у дверей заведения собрались примерно 15-20 человек, главным образом, подростки. Ровно в 10 работники торжественно перерезали ленточку, и новая сеть приняла первых посетителей в Карелии. За несколько минут число вошедших увеличилось примерно до полусотни — впрочем, работники заведения, похоже, были готовы к такому развитию событий и довольно быстро обслужили всех желающих.

Довольные посетители — среди них по-прежнему преобладали школьники — быстро заняли места в зале. К слову, в интерьере заведения мало что поменялось. Лишь бросалось в глаза отсутствие привычного логотипа McDonaldʼs. А вот меню оказалось немного беднее — в нем нет нескольких привычных товаров, например, популярного БигМака или большого мороженного Макфлури.

«Сейчас меню немного изменилось, хотя большинство позиций остались прежними, — рассказала работница заведения по имени Алиса, — но мы надеемся, что скоро количество блюд вновь увеличится. Делать их будут из российских продуктов».

«Мы сохранили весь персонал, работавший в прежнем ресторане», — сообщила Наталья, директор заведения.

Первых посетителей также ждал бонус — в зале желающим бесплатно делали временные «водные» тату.

«Конечно, мы ждем, что посетителей со временем станет больше. К нам вернутся люди, ходившие сюда раньше», — поделилась ожиданием Алиса.  

Ради интереса корреспондент «Столицы на Онего» заказал Чикенбургер — сделали его очень быстро, несмотря на несколько «висевших» заказов. Новый бургер, как показалось, не отличался от того, что давали в прежнем ресторане. 

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