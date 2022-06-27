«Ажиотажа нет»: Сегодня в Петрозаводске открылся обновленный McDonaldʼs (ФОТО и ВИДЕО)

В торговом центре «Макси» на проспекте Ленина сегодня в 10 утра открылся ресторан сети общепита «Вкусно и точка», появившейся вместо сети McDonaldʼs.

Как сообщает наш корреспондент с места события, в очередь у дверей ресторана быстрого питания выстроились 15 человек – стар и млад: ажиотажа пока нет.

Ранее сообщалось, что сменщик McDonald's в России представил новый логотип. На новом логотипе российского «Макдоналдса» будут изображены две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер.

Напомним, McDonaldʼs объявила о приостановке работы в стране 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».