Около 60% безработных получили работу после обучения новой профессии

Уровень трудоустройства безработных, прошедших обучение новой профессии при содействии служб занятости, в Карелии в 2018 году достиг 56,7%.

"В среднем по республике уровень трудоустройства безработных граждан по всем видам и формам обучения составляет 68,2%. Из них по вновь полученной профессии трудоустроены – 56,7%", -–сообщает Управление труда и занятости.

Профессиональное обучение проводится по профессиям водитель погрузчика, электросварщик, машинист бумагоделательной машины, электромонтер, токарь, слесарь-сантехник, маляр-штукатур, печник, машинист экскаватора, сборщик корпусов металлических судов, вальщик леса, парикмахер, маникюрша, портной, кладовщик-логист, бухгалтер, секретарь-делопроизводитель, специалист по охране труда, социальный работник.

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