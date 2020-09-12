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Около 60 воинов перезахоронили на "Кургане Славы" в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
08:32, 13 Сентября 2020
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
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В День обороны Петрозаводска, который отмечается каждую вторую субботу сентября, на "Кургане Славы" около поселка Виллагора Пряжинского района похоронили 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии.

12 сентября на военно-мемориальном комплексе "Курган Славы" состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный годовщине обороны Петрозаводска в 1941 году, сообщает пресс-служба правительства республики. В этот день здесь перезахоронили еще 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии, погибших в боях за столицу Карело-Финской ССР. Их останки в этом году поднял сводный поисковый отряд фонда "Эстафета поколений". Из 58 солдат имена троих установлены, 55 остались неизвестны.

Выступая на торжественной церемонии глава Кареии Артур Парфенчиков отметил, что высота 175.0 – это наша карельская Брестская крепость. Здесь почти месяц необстрелянные бойцы 313-й стрелковой дивизии ценою собственной жизни сдерживали натиск превосходящих сил противника на рубежах Петрозаводска, что позволило эвакуировать мирное население, уничтожить значимые объекты. Вся земля в районе Виллагоры изрыта стрелковыми ячейками и воронками от снарядов.  Земля, которая запомнилась поисковикам большим количеством найденных бойцов.

В этом году организаторы мероприятия подготовили для участников выставку поисковых находок, стенды с фотографиями и полевую кухню. После митинга состоялась масштабная военно-историческая реконструкция боёв 1941 года. В ней приняли участие реконструкторы из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска.

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