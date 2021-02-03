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Около 7 тысяч жителей Карелии привились от коронавируса

Новости. Общество
08:05, 04 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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В феврале в республике ожидают поступление еще 19 800 доз вакцины от Covid-19.

По данным на 3 февраля, первым компонентом вакцины привились 6726 человек, в том числе лица старше 60 лет – 2519 человек, полностью вакцинированы (введены оба компонента вакцины) 548 человек. Об этом заявили на брифинге, в котором приняли участие вице-премьер Карелии по вопросам здравоохранения, председатель республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Игорь Корсаков и и.о. министра здравоохранения региона Ольга Руотцелайнен, сообщается на сайте правительства региона.

В республику на настоящий момент поступили 16 042 дозы вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). В феврале ожидается поступление еще 19 800 доз.

Также в Карелию доставили вакцину "ЭпиВакКорона" в объеме 600 доз. Пока ею прививают работников Роспотребнадзора (специалистов-эпидемиологов) и медиков.

Сейчас в Карелии работают 24 пункта вакцинации: на базе всех центральных районных больниц, городских поликлиник карельской столицы, а также в Клинической больнице "РЖД-Медицина" в Петрозаводске, поликлинике "РЖД-Медицина" в Кеми, поликлинике Кондопожского  ЦБК  и медико-санитарной части МВД по республике.

Кроме того, планируется открытие прививочных пунктов в ПетрГУ для студентов и преподавательского состава, а в перспективе и для учащихся других учреждений профессионального образования, а также пункта вакцинации в ТЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске.

В районах Карелии организована работа 9 мобильных прививочных пунктов. Медики центральных районных больниц выезжают в города и поселки, где нет стационарных пунктов вакцинации от коронавируса. Первые выезды совершили прививочные бригады Сортавальской и Олонецкой ЦРБ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил, как в Карелии делают прививки от коронавируса.

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Комментарии

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