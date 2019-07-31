Около 70% россиян признались в готовности променять семью на работу

В ходе опроса 68% респондентов признались, что готовы уделять меньше времени семье и больше работе ради карьерного роста и повышения зарплаты.

Как показало исследование портала "Зарплата.ру", 6% респондентов готовы жертвовать общением с родными ради работы, поскольку им нужно набираться профессионального опыта. В общей сложности 40% россиян вынуждены жертвовать времяпрепровождением с семьей ради работы, пишут "Известия".

"Большинство (67%) опрошенных женщин согласны забыть о семье в пользу профессионального роста и высокой зарплаты, среди мужчин России таких оказалось 72%", — свидетельствуют результаты опроса.

Только 14% россиян полагают, что активно строить карьеру и проводить много времени с семьей вполне реально. По мнению 61%, это очень сложная, хотя и решаемая задача. Почти четверть опрошенных заявили, что работа и семья несовместимы. Более половины опрошенных (53%) признались в случаях разрушения семей из-за карьеры.

Опрос проводился с 16 по 29 июля 2019 года среди 9060 граждан старше 18 лет по всей территории России.