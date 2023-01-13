Около 8 тысяч абонентов «ПКС-Водоканал» пользуются электронными квитанциями

К началу 2023 года почти 8 тысяч абонентов «ПКС-Водоканал» отказались от использования бумажного счета в пользу квитанции в цифровом формате.

Горожане, получая файл на электронную почту, могут оплачивать услуги ЖКХ где бы ни находились: в Петрозаводске, любом другом российском городе и даже за рубежом. При этом вносить платежи можно не только за свое жилье, но и за квартиры и дома родственников.

«Впервые АО „ПКС-Водоканал“ предложило абонентам перейти на электронный счет в 2020 году, в начале пандемии COVID-19. Цифровой формат позволяет петрозаводчанам получать данные для оплаты на электронную почту, не выходя из дома, — рассказал генеральный директор ООО „КРЦ“ Сергей Ильин. — Продолжает расти популярность цифровых квитанций и сейчас. Счет в PDF-формате содержит ту же информацию, что и бумажный файл: адрес плательщика, предыдущие показания счетчиков и контакты для обратной связи».

Изображение квитанции можно открыть на смартфоне, планшете или стационарном компьютере, а для оплаты воспользоваться интернет-банкингом, веб-кошельком или другими дистанционными способами. При этом абонентам не нужно бояться, что информация о внесенных платежах затеряется: данные также приходят на электронную почту абонента и сохраняются в личном кабинете онлайн-банкинга в разделе истории платежей.

Помимо этого, электронные счета за коммунальные услуги можно оплатить в банкоматах и при личном посещении отделений банков и АО «Почта России».

Для того, чтобы отказаться от печатных квитанций, достаточно отправить письмо на почту krc-feedback@rks.karelia.ru. В заявке в свободной форме нужно указать адрес, по которому начисляются платежи, или номер лицевого счета, а также электронную почту для получения квитанции в цифровом виде.