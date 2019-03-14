Около 85% детей не могут обойтись без смартфона

Почти половина детей признается в том, что они скрывают от родителей время, которое они проводят в интернете, и те сайты, которые они посещают.

Порядка 85% детей признаются, что не могут обойтись без смартфона, показало исследование "Лаборатории Касперского", сообщил эксперт компании по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, пишет РИА Новости.

"Восемьдесят пять процентов детей, по нашим данным, не могут обойтись без смартфона. Это означает не то, что они пользуются смартфоном, а то, что они признают, что не могут никаким другим образом воспользоваться контентом в интернете, пользуются им постоянно", - сказал он на совещании по позитивному детскому контенту.

По его словам, при этом, чем старше ребенок, тем соответственно этот процент возрастает.

"Почти половина детей признается в том, что они скрывают две вещи от своих родителей: в первую очередь - это время, которое они проводят в интернете, и второе - тот контент, те сайты, которые они посещают, и что, собственно говоря, они там делают", - добавил эксперт.

По данным компании, 9 из 10 детей играют в компьютерные игры, отметил он.