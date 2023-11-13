Около сотни полицейских Карелии участвовали в чемпионате по стрельбе

Полицейские Карелии стреляли на скорость из пистолета Макарова.
В Петрозаводске состоялся чемпионат по стрельбе, в котором приняли участие около 80 сотрудников органов внутренних дел со всей Карелии.
Полицейские стреляли из пистолета Макарова, рассказали в пресс-службе МВД Карели.
Участники чемпионата выполняли упражнение «Дуэльная стрельба», в котором им предстояло поразить пять мишеней на скорость.
Победителей и призеров по итогам соревнований отметят грамотами.
Фото: пресс-служба МВД Карелии
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