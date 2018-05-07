Олег Газманов постригся налысо

Новый образ Газманова смутил его поклонников.

Вернувшись после отдыха в Иордании известный российский исполнитель Олег Газманов решил кардинально сменить имидж и обрился наголо, пишет uznayvse.

В новом образе его увидели во время съемок праздничного концерта, приуроченного ко Дню Победы. Пользователи сразу же отметили, что новый имидж состарил артиста.

"Что с Газмановым? Сильно сдал", "Сто лет его не видел и даже не узнаю", "Куда пропали волосы? Как заключенный...", "Неудачный эксперимент с имиджем", - писали поклонники.

Кстати, за кулисами артист случайно встретил своего старшего сына Родиона, который тоже участвовал в концерте. На фото, которое певец опубликовал на своей странице в Инстаграм, парень позируют в военной форме.

На Родионе защитная гимнастерка, а на Газманове черный пиджак с орденами. "Неожиданно встретил Родиона. Радуюсь его успехам", - написал Олег в комментариях к фотографии.

Редакция uznayvse.ru отмечает, что после развода с матерью Родиона Олег Газманов практически не общался с сыном. Возможно, и сейчас они нечасто видятся и разговаривают, в противном случае Газманов бы знал, что Родион тоже будет участвовать в концерте.