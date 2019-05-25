Олег Реут прогнозирует победителей завтрашних праймериз в Петрозаводске

Партия "Единая Россия" проведет предварительное голосование 26 мая с целью определить кандидатов на довыборы в Петросовет.

Политолог и публицист Олег Реут в своём телеграм-канале @reut_team2021 прогнозирует на завтрашних праймериз "Единой России" победу Екатерины Реутовой, директора средней школы №8, и Натальи Ларшиной, заведующей детским садом №98.



Напомним, что предварительное голосование проводится с целью определить кандидатов от партии "Единая Россия" для участия в довыборах депутатов Петрозаводского городского совета по одномандатным округам №8 и №10. Сами выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.