Олег Реут прогнозирует победителей завтрашних праймериз в Петрозаводске

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Партия "Единая Россия" проведет предварительное голосование 26 мая с целью определить кандидатов на довыборы в Петросовет.
Политолог и публицист Олег Реут в своём телеграм-канале @reut_team2021 прогнозирует на завтрашних праймериз "Единой России" победу Екатерины Реутовой, директора средней школы №8, и Натальи Ларшиной, заведующей детским садом №98.
Напомним, что предварительное голосование проводится с целью определить кандидатов от партии "Единая Россия" для участия в довыборах депутатов Петрозаводского городского совета по одномандатным округам №8 и №10. Сами выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.
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