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Новости. Политика
12:45, 25 Мая 2019
фото: Олег Реут

Олег Реут прогнозирует победителей завтрашних праймериз в Петрозаводске

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Партия "Единая Россия" проведет предварительное голосование 26 мая с целью определить кандидатов на довыборы в Петросовет.

Политолог и публицист Олег Реут в своём телеграм-канале @reut_team2021 прогнозирует на завтрашних праймериз "Единой России" победу Екатерины Реутовой, директора средней школы №8, и Натальи Ларшиной, заведующей детским садом №98.

Напомним, что предварительное голосование проводится с целью определить кандидатов от партии "Единая Россия" для участия в довыборах депутатов Петрозаводского городского совета по одномандатным округам №8 и №10. Сами выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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Комментарии

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Константин
2019-05-25 13:16:45
Статья в СМИ: "Зеленский - пример для России", как он отправил в отставку застарелую Раду,пошли отставки и в правительстве, заменил все "верха", т.е. полное обновление с одобрения людей ,конечно,ему будут палки в колёса вставлять и местные и наши болтологи ,типа "соловьиный помёт" и "скамейкины",грязью уже поливают как могут,но наш народ уже многое понял и видит какими должны быть выборы и какие перемены....,правда об этом только мечтать можно...
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