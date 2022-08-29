Олень почесал рога в заповеднике на севере Карелии (ВИДЕО)

Большой олень попал в фотоловушку в заповеднике «Костомукшский».

Как сообщается в паблике заповедника «Костомукшский», сначала в кадре видеоловушки появился олень-самец. По поведению видно, что его что-то беспокоит. Но явно не тонкая веточка, застрявшая в рогах - её он и не чувствует. Что же тогда?

«Ответ приходит вместе с ворвавшимся в кадр оленёнком, рождённым в этом году. Старший его шуганул для острастки, а затем стал чесать свои ветвистые рога. Не отвлекай, мол, от важных дел», - прокомментировали видео с оленем специалисты заповедника.