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Олени и охотничьи собаки стали главными нарушителями границы на севере Карелии

Новости. Общество
12:09, 13 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Перебежчиков на этом участке российско-финляндской границы в 2020 году оказалось трое.

Пограничная служба Финляндии опубликовала данные о незаконных пересечениях границы в регионе Кайнуу, который соседствует с северными районами российской Карелии. По данным финских пограничников, в прошлом году главными нарушителями на этом участке границы стали олени и охотничьи собаки.

Олени незаконно переходили границу четыре раза, а охотничьи собаки – 20. Настоящих перебежчиков финские пограничники зафиксировали только трех.

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Комментарии

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Ушлый
2021-01-13 12:12:17
А вдруг они осознанно переходят границу?
кир
2021-01-13 12:30:43
Ушлый, по заданию :)
Гость
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