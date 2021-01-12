Олени и охотничьи собаки стали главными нарушителями границы на севере Карелии

Перебежчиков на этом участке российско-финляндской границы в 2020 году оказалось трое.

Пограничная служба Финляндии опубликовала данные о незаконных пересечениях границы в регионе Кайнуу, который соседствует с северными районами российской Карелии. По данным финских пограничников, в прошлом году главными нарушителями на этом участке границы стали олени и охотничьи собаки.

Олени незаконно переходили границу четыре раза, а охотничьи собаки – 20. Настоящих перебежчиков финские пограничники зафиксировали только трех.