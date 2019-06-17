Ольга Бузова порезвилась в бассейне с бывшим бойфрендом

Телеведущая и певица провела романтический уик-энд в Италии в компании старого приятеля.

Ольга Бузова поделилась интересным снимком с 38-летним Тимофеем Майоровым в бассейне.

Звезда задалась вопросом: возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной? Проверить эту версию Ольга Бузова решила в одном из самых романтичных мест в мире –итальянской Вероне. В гостиничном комплексе Byblos Art Hotel Villa Amista состоялась свадьба друзей звезды – Ангелины и Максима, пишет Cosmopolitan.

С бизнесменом Тимофеем Майоровым она встречалась до брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.

"А вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в своих отношениях?! А в дружбу с бывшим? Пока вы пишите свои мысли на этот счёт, мы продолжаем выяснять отношения в Италии", – призналась поющая ведущая.

На снимке Ольга и Тимофей так искренне веселились в бассейне, что многие поклонники девушки не поверили, что между молодыми людьми только дружба. Тимофей только подлил масла в огонь, отметив, что он может быть не только бывшим, но и "настоящим и будущим".

Когда свадьба закончилась, Ольга и Тимофей продолжили интересно проводить время. Они отправились на виллу Москони Бертани. Этот комплекс был основан в 1735 году. Здесь функционирует одно из крупнейших винодельческих предприятий страны.