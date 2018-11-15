Ольга Бузова сменила образ

Певица снялась в новом образе для глянцевого журнала.

Ольга Бузова продолжает удивлять своих поклонников, пишет "Узнай все". На этот раз девушка снялась для журнала Cosmopolitan в необычном образе.



Instagram / buzova86

"Урааа!!! Наконец я могу вам об этом рассказать! Я мечтала об одной обложке, а тут сразу три! (…) Как вам мой образ? Мне лично очень непривычно видеть себя с чёлкой", — написала в своей социальной сети певица.