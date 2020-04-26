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Ольга Бузова в розовых трусиках потрясла фанатов

Новости. Общество
19:40, 26 Апреля 2020
фото: Ольга Бузова instagram.com/buzova86
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Телезвезда не упускает шанса порадовать поклонников эффектными образами.

На этот раз 34-летняя ведущая скандального реалити-шоу перевоплотилась в Барби. Она надела розовый свитшот и трусики в тон. Ольга сделала даже маникюр такого же оттенка и нанесла розовые тени на веки, пишет "Космополитен".

Артистка опубликовала серию фото, каждое из которых оказалось откровеннее другого. Ольга принимала томные позы около дивана, заполненного мягкими игрушками.


Ольга Бузова в образе Барби instagram.com/buzova86

Возлюбленная Давида Манукяна восхитила поклонников и прессом. Бузова похвасталась стройной фигурой, практически не оставив простора для воображения. Звезда кокетливо попросила выбрать лучшее фото, но подписчики заверили ее, что все кадры одинаково прекрасны.

"Шикарная! А есть такая мужская с надписью "Ken"?", "Красотка невероятная!", "Ну что за куколка такая!", "Ты прекрасна как царица, люблю тебя, Олечка", "Настоящая Барби", "Невозможно красивая!", "Провокация какая! От Кена кто-то получит по этой красивой попе!" — написали фолловеры в Instagram.

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