Ольга Бузова в розовых трусиках потрясла фанатов

Телезвезда не упускает шанса порадовать поклонников эффектными образами.
На этот раз 34-летняя ведущая скандального реалити-шоу перевоплотилась в Барби. Она надела розовый свитшот и трусики в тон. Ольга сделала даже маникюр такого же оттенка и нанесла розовые тени на веки, пишет "Космополитен".
Артистка опубликовала серию фото, каждое из которых оказалось откровеннее другого. Ольга принимала томные позы около дивана, заполненного мягкими игрушками.
Возлюбленная Давида Манукяна восхитила поклонников и прессом. Бузова похвасталась стройной фигурой, практически не оставив простора для воображения. Звезда кокетливо попросила выбрать лучшее фото, но подписчики заверили ее, что все кадры одинаково прекрасны.
"Шикарная! А есть такая мужская с надписью "Ken"?", "Красотка невероятная!", "Ну что за куколка такая!", "Ты прекрасна как царица, люблю тебя, Олечка", "Настоящая Барби", "Невозможно красивая!", "Провокация какая! От Кена кто-то получит по этой красивой попе!" — написали фолловеры в Instagram.
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