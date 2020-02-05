Ольга Серябкина избавилась от сценического псевдонима

Бывшая солистка группы Serebro выпустила первый трек под своей фамилией.

После ухода из группы Ольга выступала под псевдонимом Molly. Теперь брюнетка решила, что пришло время от него отказаться и начать всё заново, пишет Cosmopolitan.

Звезда заявила, что не жалеет о прошлом и ценит каждый момент в своей карьере.



"Вы всегда видели меня настоящую. С моего самого первого дня на сцене. Даже за псевдонимами… Они никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали. Поэтому сейчас я хочу стереть все грани и быть собой на все 100%. Где бы я не находилась: дома, на сцене, на студии я –это я. OLGA SERYABKINA", – написала артистка в Instagram.

Ольга также представила свой новый сингл. Это первый трек Серябкиной, который она выпустила под своим реальным именем.

"Свобода эмоций, свобода выбора и чувств под винтажный саунд. Делайте то, что вы любите, наслаждайтесь моментом, будьте собой и просто кайфуйте – вот мой месседж", – презентовала свою новую работу звезда.

Петь сольно под псевдонимом Molly Ольга начала еще когда числилась в составе группы Serebro. В феврале прошлого года продюсер и бессменный руководитель коллектива Макс Фадеев распустил группу и набрал новых солисток. Серябкина начала сольную карьеру всё под тем же псевдонимом.