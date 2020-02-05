890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новый пешеходный мост построят в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске 2
05.02.2020 12:57
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу 5
05.02.2020 09:06
Будет хуже? Или лучше? 5
05.02.2020 13:09
Главной больнице Карелии придется выплатить "дочке" Корпорации развития республики почти 1,7 миллиона рублей 6
05.02.2020 12:40

Ольга Серябкина избавилась от сценического псевдонима

Новости. Общество
21:30, 05 Февраля 2020
фото: © instagram.com/seryabkina
Загрузка...

Бывшая солистка группы Serebro выпустила первый трек под своей фамилией.

После ухода из группы Ольга выступала под псевдонимом Molly. Теперь брюнетка решила, что пришло время от него отказаться и начать всё заново, пишет Cosmopolitan.

Звезда заявила, что не жалеет о прошлом и ценит каждый момент в своей карьере.

"Вы всегда видели меня настоящую. С моего самого первого дня на сцене. Даже за псевдонимами… Они никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали. Поэтому сейчас я хочу стереть все грани и быть собой на все 100%. Где бы я не находилась: дома, на сцене, на студии я –это я. OLGA SERYABKINA", – написала артистка в Instagram.

Ольга также представила свой новый сингл. Это первый трек Серябкиной, который она выпустила под своим реальным именем.

"Свобода эмоций, свобода выбора и чувств под винтажный саунд. Делайте то, что вы любите, наслаждайтесь моментом, будьте собой и просто кайфуйте – вот мой месседж", – презентовала свою новую работу звезда.

Петь сольно под псевдонимом Molly Ольга начала еще когда числилась в составе группы Serebro. В феврале прошлого года продюсер и бессменный руководитель коллектива Макс Фадеев распустил группу и набрал новых солисток. Серябкина начала сольную карьеру всё под тем же псевдонимом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Аналитика

05.02.2020 22:16
Обществоведение
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть"
Родители молодого сварщика из Карелии, погибшего при обрушении СКК "Петербургский", рассказали, как прожили пять дней с момента потери сына до его похорон.
Будет хуже? Или лучше? 5
05.02.2020 13:09
"Как же карелы без дров?" 8
04.02.2020 13:52
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
04.02.2020 11:40
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 13
03.02.2020 15:03
Вся аналитика

Чтиво

05.02.2020 15:30
Кофе со сливками
Акела не промахнулся 2
Валерий Тольский в свои 80 лет ходит на охоту, гоняет на квадрацикле и не печалится о том, что его советов больше не спрашивают.  
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
05.02.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»