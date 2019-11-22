Ольга Шмаеник: Финансовая помощь Петрозаводску из республиканского бюджета составит 5 млрд рублей в 2020 году

И.о. председателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник приняла участие в сессии городского Совета, в повестку которой включен вопрос о проекте бюджета Петрозаводска на 2020 год, сообщили в законодательном собрании Карелии.

"Вы будете принимать особый бюджет, бюджет в год 100-летия Республики Карелия. Вы уже знаете, что Законодательное Собрание республики в первом чтении приняло бюджет Карелии, в котором объем межбюджетных трансфертов для Петрозаводского городского округа предусмотрен в размере 5 млрд рублей", – сказала Ольга Шмаеник.



По ее словам, на подготовку к празднованию юбилейной даты Петрозаводску выделен 1 млрд 400 млн рублей.



"Эти средства очень важны. Они пойдут на самые важные направления – ремонты дорог, дворовых территорий, фасадов и памятников, благоустройство, установку стелы "Город Воинской славы" и так далее", – отметила парламентарий.



По словам Ольги Шмаеник, кроме этого, карельская столица получит субсидию на ремонт дорог и субсидию на ремонт школ, которая будет больше уровня 2019 года. В этом заслуга петросовета, мэра города Ирины Мирошник, депутатов законодательного собрания от города и результат совместной работы с правительством республики.



"Большие бюджетные средства, безусловно, должны быть эффективно использованы. Поэтому должен быть контроль их расходования, чтобы в сентябре 2020 года отпраздновать юбилей республики на достойном уроне", – подчеркнула парламентарий.



И.о. председателя Заксобрания республики напомнила, что в Петрозаводске создан организационный Комитет по подготовке к 100-летию Карелии, куда входит депутат законодательного собрания Марина Гуменникова. Ольга Шмаеник выразила надежду, что взаимодействие в этом направлении будет досочно плотным.



Она также добавила, что за минувшие годы в Петрозаводске сложилась хорошая практика, когда при распределении средств городские власти учитывают мнение карельских парламентариев, налажен контроль за проводимыми мероприятиями.



"Я надеюсь, что в следующем году мы отработаем точно так же", – подчеркнула Ольга Шмаеник.



В свою очередь председатель Петросовета Геннадий Боднарчук сказал, что городские депутаты оценили помощь Законодательного Собрания, которая оказывается округу в виде выделения финансовых средств.



"Надеемся на конструктивное взаимодействие и в дальнейшем. С депутатами парламента Карелии от города Петрозаводска мы будем плотно работать по распределению денег", – отметил спикер горсовета.



В завершении выступления Ольга Шмаеник вручила начальнику управления образования администрации Петрозаводска и директору центра развития образования Наталье Бурдюговой благодарственные письма за активное участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Воспитатель России – 2019".