Ольга Шмаеник призвала ускорить выдачу льготникам участков, освободившихся после сноса аварийных домов

Вопрос предоставления земельных участков, освободившихся после сноса аварийных многоквартирных домов льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, обсудили 12 марта на заседании Комитета по экономической политике.

По словам Первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ольги Шмаеник, данный вопрос находится на постоянном парламентском контроле с 2019 года. В течение 2020 года депутаты и Правительство Карелии добивались внесения поправок в федеральное законодательство, чтобы участки, на которых ранее находились расселенные аварийные дома, могли получить многодетные семьи, инвалиды и другие льготники. В конце прошлого года соответствующие изменения были приняты. Депутат также напомнила, что в Карелии в 2019-2020 годах на снос расселенных аварийных домов направлено 114 млн рублей из бюджета республики, освобождено более 460 участков.



"Именно такие участки, как правило, находятся в черте населенного пункта, и есть возможность обеспечить дома необходимой инженерной инфраструктурой. Поэтому нам и избирателям очень важно знать, как идет работа в данном направлении", - отметила Ольга Шмаеник.



Как сообщил парламентариям и. о. директора Управления земельных ресурсов Иван Хорольский, в 2020 году в ходе инвентаризации в Карелии выявлено 520 таких участков, но возможность предоставления их под ИЖС появилась лишь в начале этого года. Часть земель местные власти уже запланировали под инвестиционные проекты, социальные объекты и общественные территории, поэтому сейчас уточняется реестр свободных объектов. Данную работу планируется завершить к концу июня.



Ольга Шмаеник призвала ускорить обновление перечня объектов и предоставление льготникам земельных участков. Только в поселке Чална Пряжинского национального района после сноса аварийных домов есть порядка 40 участков, которые можно выделить под строительство домов, например, многодетным семьям.



К рассмотрению данной темы Комитет по экономической политике вернется в апреле.