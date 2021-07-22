Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин и его тренер награждены орденом «Сампо»

Глава Карелии подписал указ о награждении орденом «Сампо» победителя Олимпиады в Токио Владислава Ларина и его тренера Сергея Петрова.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Наш спортсмен — гордость Карелии, он вошел в историю карельского тхэквондо как первый олимпийский чемпион», — заявил Парфенчиков.

Также награду получат родители чемпиона, Ольга и Владимир Ларины. Им вручат почётный знак «За вклад в развитие Республики Карелия».

Принято решение о материальном поощрении спортсменов за высокие достижения, сообщил Парфенчиков. Выплаты получат олимпийский чемпион Владислав Ларин; мастер спорта России международного класса по тхэквондо, кандидат в олимпийскую команду России Антон Котков, а также тренер обоих спортсменов Сергей Петров.

Напомним, тхэквондист из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио