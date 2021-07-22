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Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин и его тренер награждены орденом «Сампо»

Новости. Спорт
14:16, 30 Июля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии подписал указ о награждении орденом «Сампо» победителя Олимпиады в Токио Владислава Ларина и его тренера Сергея Петрова.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Наш спортсмен — гордость Карелии, он вошел в историю карельского тхэквондо как первый олимпийский чемпион», — заявил Парфенчиков.

Также награду получат родители чемпиона, Ольга и Владимир  Ларины. Им вручат почётный знак «За вклад в развитие Республики Карелия». 

Принято решение о материальном поощрении спортсменов за высокие достижения, сообщил Парфенчиков. Выплаты получат олимпийский чемпион Владислав Ларин; мастер спорта России международного класса по тхэквондо, кандидат в олимпийскую команду России Антон Котков, а также тренер обоих спортсменов Сергей Петров.

Напомним, тхэквондист из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио

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Комментарии

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Изя
2021-07-30 15:08:26
А оно им надо после олимпийского золота ???)) :)
театральный критик
2021-07-30 14:28:49
Костю Дзю тоже награждали, а он в Австралию уехал.
Off
2021-07-30 14:33:20
театральный критик, подари ему свою пристройку .
Гость
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