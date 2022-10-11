Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин: «В 2022 году было только тхэквондо» (ВИДЕО)

Карельский тхэквондист Владислав Ларин рассказал об уходящем спортивном годе.

Пресс-служба Минобразования и спорта Карелии встретила в московском аэропорту Домодедово олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта России Владислава Ларина. Известный спортсмен отправлялся на тренировочные сборы в Кисловодск, по пути рассказал о своих итогах года. Видео мини-интервью выложили в паблике «Спорт — норма жизни».

В 2022 году Владислав Ларин принял участие в семи турнирах и доволен этим спорт иным сезоном.

«Из семи турниров я привез одну серебряную медаль, все остальные — золотые», — рассказал чемпион.

На вопрос, что было в 2022 году помимо тхэквондо, Владислав Ларин ответил: «В 2022 году было только тхэквондо».