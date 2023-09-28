Олончанин нашел в лесу бездымный порох и попал под суд

Молодого жителя Олонецкого района осудили условно за хранение охотничьего пороха.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Олонецкого района. Его признали виновным в хранении взрывчатых веществ.

Установлено, что до 2 мая в поселке Устье Видлицы мужчина хранил в частном доме охотничий бездымный порох, который он ранее нашел в лесу.



Во время обыска полиция порох забрала, было возбуждено уголовное дело. В суде олончанин вину признал.



Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно и к штрафу в пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.