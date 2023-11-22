Олонецкие игры Дедов Морозов пройдут в начале декабря

Зимний фестиваль состоится в Олонце.
В Олонце с 1 по 3 декабря 2023 года состоится ХХI Зимний фестиваль «Олонецкие Игры Дедов Морозов» (0+). Об этом сообщили в официальном паблике района.
Как рассказали в группе, в рамках фестиваля состоится праздничная ярмарка. Жители и гости нашего города смогут приобрести сувенирную продукцию и декоративно-прикладные изделия.
Юридические лица, предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства и самозанятые граждане уже сейчас могут подать заявку на участие в ярмарке и торговом обслуживании праздничных мероприятий.
Заявки на участие принимаются на адрес электронной почты: economy18@mail.ru. Справки по телефону: 8(953)5412729.
Форму заявки на участие в ярмарке можно найти в группе.
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