Олонецкие игры Дедов Морозов пройдут в начале декабря

Зимний фестиваль состоится в Олонце.

В Олонце с 1 по 3 декабря 2023 года состоится ХХI Зимний фестиваль «Олонецкие Игры Дедов Морозов» (0+). Об этом сообщили в официальном паблике района.

Как рассказали в группе, в рамках фестиваля состоится праздничная ярмарка. Жители и гости нашего города смогут приобрести сувенирную продукцию и декоративно-прикладные изделия.

Юридические лица, предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства и самозанятые граждане уже сейчас могут подать заявку на участие в ярмарке и торговом обслуживании праздничных мероприятий.



Заявки на участие принимаются на адрес электронной почты: economy18@mail.ru. Справки по телефону: 8(953)5412729.



Форму заявки на участие в ярмарке можно найти в группе.



