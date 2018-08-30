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Новости. Общество
16:37, 30 Августа 2018

Олонецкий молококомбинат на грани закрытия?

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Руководство Олонецкого молочного комбината заявляет о возможности прекращения производства продукции в Карелии и переезде в другой регион из-за отсутствия диалога с местной властью.

Директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина заявила о том, что менеджмент предприятия рассматривает возможность прекращения своей деятельности на территории Карелии. Об этом она заявила журналистам на специально собранной пресс-конференции в Петрозаводске.

По словам руководителя крупного завода-производителя молока, власти Карелии не дают арендаторам молочного комбината преимущественного права выкупа площадей, на которых развернуто производство продукции. Вместе с тем, срок аренды площадей комбината истекает в апреле 2020 года, после чего завод может оказаться без территории для деятельности.

Подробнее о ситуации с Олонецким молококомбинатом читайте в статье на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-08-30 16:48:13
Пиндосы развали и Ленторг , и молокозавод . Стал им Вася поперёк горла .А люди то при чём ?
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