Олонецкий молококомбинат на грани закрытия?

Руководство Олонецкого молочного комбината заявляет о возможности прекращения производства продукции в Карелии и переезде в другой регион из-за отсутствия диалога с местной властью.

Директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина заявила о том, что менеджмент предприятия рассматривает возможность прекращения своей деятельности на территории Карелии. Об этом она заявила журналистам на специально собранной пресс-конференции в Петрозаводске.

По словам руководителя крупного завода-производителя молока, власти Карелии не дают арендаторам молочного комбината преимущественного права выкупа площадей, на которых развернуто производство продукции. Вместе с тем, срок аренды площадей комбината истекает в апреле 2020 года, после чего завод может оказаться без территории для деятельности.

Подробнее о ситуации с Олонецким молококомбинатом читайте в статье на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".