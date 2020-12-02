Олония глобально снижает цены на молочную продукцию

"Олония" продолжает радовать своих покупателей.

Вслед за снижением цен на хлеб и выпечку собственной пекарни, в торговой сети Олонецкого молочного комбината теперь снижены цены и на молочную продукцию. Для жителей Карелии полезные молочные продукты стали еще доступней.

"Олония" поддерживает жителей Карелии скидками на продукты ежедневного спроса в своих магазинах. С 23 ноября в "Олонии" снижены цены на молочную продукцию. В известной Карельской сети теперь можно купить молоко за 43 рубля, бифидок за 33 рубля, а любимую многими творожную массу всего за 49 рублей. С полным ассортиментом продукции по акционным ценам можно ознакомиться здесь.





Кроме того, в Петрозаводске у "Олонии" работает доставка продуктов на дом: oloniya.com. При заказе от 500 рублей ваш заказ доставят абсолютно бесплатно.

*ООО "Сатурн", ОГРН 1151001013481, юр. адрес и почтовый: 185033, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 8

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