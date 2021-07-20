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«Олония» объявила сезон охоты на себя

Новости. Общество
11:56, 21 Июля 2021
фото: источник - «Олония»

Сообщайте по горячей линии о работе «Олонии» - получайте призы за фиксацию самых вопиющих нарушений.

Председатель Совета директоров «Олонии» Галина Ширшина неоднократно говорила о том, что своей первостепенной задачей считает изменение характера взаимоотношений с жителями республики и что именно покупатели должны создавать новый формат фирменной сети.

"Разгильдяйство в работе недопустимо, — заявила Галина Игоревна и в очередной раз призвала покупателей не оставлять без внимания любые недостатки в работе «Олонии», связанные с качеством и свежестью продукции, а также качеством обслуживания".

По каждому поводу звоните на нашу горячую линию по номеру телефону 27-60-00, пишите свои замечания и предложения по работе «Олонии» в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте». На каждое ваше сообщение вы получите ответ.

Более того: сообщения о подтвержденных (!) самых вопиющих случаях будут вознаграждаться наборами свежей продукции производства «Олонии».

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