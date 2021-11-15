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В «Олонии» теперь можно купить продукцию всех известных карельских производителей

Новости. Общество
08:40, 01 Декабря 2021
фото: © «Олония»

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В магазинах фирменной сети «Олония» можно будет приобрести не только продукцию Олонецкого молочного комбината и одноименной пекарни «Олония», но и товары других хорошо известных в Карелии местных производителей.

Так, в «Олонии» появится продукция молочного комбината «Славмо», хлебозавода «Сампо» и Петрозаводского хлебокомбината. Об этом нам сообщила председатель совета директоров «Олонии» Галина Ширшина после переговоров с руководством этих предприятий.

— Фирменная сеть наших магазинов создавалась специально для продажи продукции ОМК, пекарни «Олония» и других продуктов собственного производства. Однако остальные местные производители — комбинат «Славмо», хлебозавод «Сампо», Петрозаводский хлебокомбинат — тоже выпускают качественную продукцию и активно ищут дополнительные возможности для ее реализации. Поэтому теперь каждый покупатель сможет найти в магазинах «Олонии» хорошо известные продукты этих предприятий.

Галина Ширшина также уверена, что решение открыть двери «Олонии» для других местные производителей поможет развитию карельской экономики — прежде всего, увеличит выпуск натуральных и свежих продуктов в республике. Это в свою очередь приведет к созданию новых рабочих мест, повысит налоговые поступления в бюджеты города и республики и позволит вкладывать эти деньги в решение первостепенных задач и проблем, которые стоят перед Карелией.

В то же время у жителей Карелии появился самый простой способ помочь во всем этом карельским производителям: совершать покупки в сети «Олония».

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