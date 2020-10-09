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Омбудсмен по правам человека в России обратилась в Верховный суд Карелии по делу Дмитриева

Новости. Общество
08:35, 10 Октября 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Верховный суд Карелии получил и рассмотрит обращение Уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию на 13 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщили "Интерфакс" в пресс-службе суда.  Суть обращения омбудсмена в Верховном суде не раскрыли, но 1 октября Москалькова сообщила агентству, что запросила в суде материалы по делу и приговору в отношении Дмитриева, осужденного на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

"Я запросила сегодня в суде приговор и уголовное дело, которое имею право изучать и сделать свои выводы", - сказала она тогда.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии назначил исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима.

Дело по двум другим обвинениям - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья - суд направил на новое рассмотрение. 22 июля Петрозаводский городской суд оправдал историка по этим двум пунктам, а по делу о насилии назначил 3,5 года с учетом смягчающих обстоятельств.

Юрий Дмитриев вину не признает. По оценке осужденного, его преследуют за изучение событий в Сандармохе – месте массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

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