Реклама

В жилом квартале «Свиристель» завершается строительство 16-этажного дома
20.01.2023 22:08
Каким будет новый район Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» (ВИДЕО)
19.01.2023 18:40
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02

Одна из крупнейших строек по ФЦП Карелии оказалась под угрозой срыва

Новости. Экономика
13:46, 21 Января 2023
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

Новости партнеров

Строительство первого в Карелии селекционно-племенного центра для форелеводов на реке Выг находится под вопросом, так как источники финансирования после 2023 года не определены.

Как сообщает РБК, об этом на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии начальник карельского филиала «Главрыбвода» Олег Аврамкин.

«Сегодня вопрос финансирования достраивания его (селекционно-племенного центра — ред.) — вопрос нерешённый. Хотели эту площадку передать Минстрою РФ, Минстрой от полного воплощения проекта отказался. Тем не менее, деньги сегодня заводятся через единый центр Минстроя. И они по Росрыболовству начинают рассматриваться все площадки Главрыбвода, которые возводятся в данный момент на территории Российской Федерации. И они думают, куда деньги направить — то ли в Карелию, то ли в Магадан». — сказал Аврамкин.

В настоящее время проводится экспертиза по вопросу ввода мощностей центра по мере их готовности. Если строительство начнется в этом году, то в эксплуатацию будут введены цех содержания семейных групп и инкубационный цех. Предполагается, что подрядчик проекта будет определен в марте.

Изначально строительство рыбоводного центра входило в перечень проектов, которые должны были строиться под контролем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики в 2020 году. В региональном филиале ФГУБ «Главрыбвод» сообщали, что он будет построен до 2024 года. Объем финансирования оценивался в 1,5 млрд рублей.


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2023, 18:50
Пригожин привез в Карелию группу отслуживших контракт в ЧВК «Вагнер» заключенных
18.01.2023, 00:10
Врач назвал 5 верных признаков того, что точно пора худеть
14.01.2023, 13:19
Жителям Карелии разрешили вылавливать горбушу
19.01.2023, 18:40
Стала известна дата закрытия станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге
19.01.2023, 06:40
Председателя районного суда Карелии поймали пьяным за рулем
19.01.2023, 10:45
Прокуратура запросила обвиняемым в избиении заключенного экс-руководителям ИК-9 Ивану Савельеву и Ивану Ковалеву по 8,5 лет колонии

Аналитика

20.01.2023 18:43
Тема недели
Переходим на дрова: что делать жителям Карелии после взлета цен на электричество
Резкий рост цен на электроэнергию вызвал поток жалоб от жителей Карелии, а им объясняют, что все дело в федеральном законодательстве, и ситуация могла быть еще хуже.
Когда берегов не видят
19.01.2023 18:14
Тунеядцам — бой?
18.01.2023 10:15
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
13.01.2023 11:32
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
09.01.2023 16:37
Дом-призрак и его медсестра
09.01.2023 06:00
«Дамы, гоните тоску!»: топ ярких цитат 2022 года
03.01.2023 15:00
Вся аналитика

Чтиво

20.01.2023 11:52
Частная жизнь
«Ралли нельзя заниматься, ими надо жить»
Пилот единственного в Карелии женского раллийного экипажа рассказала о том, что привело ее в гонки, об авариях и о перспективах автоспорта в республике.
Попала
17.01.2023 09:40
Флеболог Руслан Березин: «За венами нужно постоянно следить»
11.01.2023 16:21
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.