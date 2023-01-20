Одна из крупнейших строек по ФЦП Карелии оказалась под угрозой срыва

Строительство первого в Карелии селекционно-племенного центра для форелеводов на реке Выг находится под вопросом, так как источники финансирования после 2023 года не определены.

Как сообщает РБК, об этом на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии начальник карельского филиала «Главрыбвода» Олег Аврамкин.

«Сегодня вопрос финансирования достраивания его (селекционно-племенного центра — ред.) — вопрос нерешённый. Хотели эту площадку передать Минстрою РФ, Минстрой от полного воплощения проекта отказался. Тем не менее, деньги сегодня заводятся через единый центр Минстроя. И они по Росрыболовству начинают рассматриваться все площадки Главрыбвода, которые возводятся в данный момент на территории Российской Федерации. И они думают, куда деньги направить — то ли в Карелию, то ли в Магадан». — сказал Аврамкин.



В настоящее время проводится экспертиза по вопросу ввода мощностей центра по мере их готовности. Если строительство начнется в этом году, то в эксплуатацию будут введены цех содержания семейных групп и инкубационный цех. Предполагается, что подрядчик проекта будет определен в марте.



Изначально строительство рыбоводного центра входило в перечень проектов, которые должны были строиться под контролем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики в 2020 году. В региональном филиале ФГУБ «Главрыбвод» сообщали, что он будет построен до 2024 года. Объем финансирования оценивался в 1,5 млрд рублей.





