Управляющая организация «ОнегоСтройСервис» разыграет 100 тысяч рублей

Победитель чемпионата по компьютерной онлайн-игре «ЖЭКА» получит от управляющей организации «ОнегоСтройСервис» сертификат на путешествие номиналом в 100 тысяч рублей.

В Петрозаводске 22 ноября состоялась торжественная церемония открытия очередного чемпионата по компьютерной онлайн-игре «ЖЭКА». В этом сезоне ребята будут осваивать игру «Чистый город».

В чемпионате примут участие более тысячи школьников 7-х, 8-х и 9-х классов всех общеобразовательных школ города.

«ЖЭКА» — самый крупный образовательный проект в сфере жилищного просвещения. Это первая обучающая игра по ЖКХ, которая позволяет в увлекательной форме осваивать современные технологии энергосбережения и узнавать о способах уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Каждый уровень посвящен отдельным аспектам развития энергоэффективности, экологической грамотности и обустройства городской среды.

Организатором и генеральным спонсором чемпионата является управляющая организация «ОнегоСтройСервис» при поддержке администрации Петрозаводского городского округа. Генеральный партнер чемпионата — государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В новом сезоне участникам предстоит погрузиться на 30 минут в жизнь города и привести его в порядок. Задача игрока — благоустраивать и очищать от мусора территорию виртуального города, строить мусоросортировочные комплексы и бороться с нелегальными свалками, а также прививать жителям своего города экологическую культуру.

«Для чемпионата мы используем слоган „Сегодня — игра, завтра — жизнь!“. Самое главное, чтобы дети научились экономить, могли по-другому посмотреть на окружающий мир и понимали, как они могут сделать жизнь даже в рамках своей семьи комфортнее», — отметил Генеральный директор управляющей организации «ОнегоСтройСервис» Евгений Викторович Ефремов.

Чемпионат продлится до мая 2023 года. Главный приз — сертификат на путешествие номиналом 100 000 рублей. Помимо главного приза управляющая организация «ОнегоСтройСервис» и Госкорпорация Фонд ЖКХ подготовили еще ряд подарков для участников игры.

Организаторы считают, что награды станут хорошим стимулом для повышения соревновательного духа игры.

Все подробности о проведении чемпионата можно узнать в сообществе ВК «ОнегоСтройСервис».

Об открытии Чемпионата рассказали в видеосюжете журналисты ГТРК «Карелия».

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