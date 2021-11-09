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Онежский судостроительный завод получит 5 млрд рублей на модернизацию

Новости. Экономика
11:54, 09 Ноября 2021
фото: © Онежский ССЗ

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Финансирование поступит в течение 2021-2024 годов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник подписал постановление о направлении более 5,1 млрд рублей на модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Реконструкция и переоснащение завода позволят увеличить его фактическую мощность и создать условия для строительства современных гражданских судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о выделении средств принято по указанию президента России Владимира Путина.

Как уточнили в пресс-службе, финансирование поступит в течение 2021–2024 годов. За это время будут реконструированы и оснащены современным цифровым оборудованием производственные цеха, технические помещения и объекты энергоснабжения.

«Общая стоимость работ составит почти 5,8 млрд рублей. Кроме того, в 2022–2024 годах правительство планирует дополнительно выделить около 400 млн рублей на создание цифровой платформы для управления модернизированным производством», — добавили в кабмине.

Согласно данным правительства, на предприятии также планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения, например, буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов и судов дноуглубительного флота.

«Это в свою очередь будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России», — резюмировали в пресс-службе.

Работа ведется в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности и государственной программы «Развитие транспортной системы».

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