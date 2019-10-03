ОНФ Карелии попросил прокуратуру проверить заваленные мусором контейнерные площадки, где "резвятся крысы"

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Карелия просят городскую прокуратуру провести проверку по факту ненадлежащего содержания нескольких контейнерных площадок в городе Петрозаводске.

По словам жителей карельской столицы, на улице Советской, 21, рядом с местом для сбора мусора с весны валяются старые ветки, шины и строительный мусор. Похожая ситуация сложилась и на контейнерной площадке между домами №61а и 61б по Октябрьскому проспекту, а также на улице Социалистической около лицея №40.

В ходе рейда по этим объектам жалобы петрозаводчан подтвердились. Если контейнеры на всех трех площадках были чистыми, то за ограждениями на двух из них царила полная антисанитария.

"На улице Советской рядом с баками мы увидели две большие свалки: одна состояла из разноцветных мешков с непонятным мусором, а другая представляла собой гору из веток и старых покрышек, между которыми резвились крысы", – рассказала член регионального штаба ОНФ, координатор проекта "Генеральная уборка" в Республике Карелии Наталия Редькина.

Сотрудники регионального оператора, которые приняли участие в этом рейде, тут же пояснили, что вокруг этих площадок в настоящее время лежит мусор, не относящийся к твердым бытовым отходам, поэтому он не входит в их зону ответственности. Содержанием таких мест, по их словам, должна заниматься либо управляющая компания, либо администрация города.

"Позицию регионального оператора я считаю не совсем правильной. Он не должен перекладывать ответственность на других, даже если действует согласно законодательству. Одна из главных задач регоператора – это организация взаимодействия между всеми участниками процесса по уборке городских территорий. Решить мусорную проблему можно и другим путем: региональный оператор берет на себя вывоз чужих отходов, а затем предъявляет затраты надлежащему лицу – той же управляющей компании или горадминистрации", – подытожила Редькина.