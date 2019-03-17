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Новости. Общество
14:15, 17 Марта 2019
фото: ОНФ в Карелии

ОНФ попросил минздрав Карелии устранить недостатки в работе Поросозерской амбулатории

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Общественники повторно направили обращение в министерство здравоохранения республики по поводу устранения недостатков, выявленных в работе врачебной амбулатории поселка Поросозеро Суоярвского района.

В январе активисты ОНФ в рамках мониторинга доступности и качества медпомощи в сельской местности провели выездную проверку врачебной амбулатории в Поросозеро. Опрос пациентов и осмотр помещений показал, что у организации есть проблемы, связанные с состоянием здания, нехваткой медицинского оборудования и кадров, а также отсутствием условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. По результатам рейда было направлено обращение в Минздрав Карелии и Суоярвскую центральную районную больницу, в чьем ведении находится амбулатория в Поросозеро, с просьбой устранить выявленные нарушения, сообщается на сайте ОНФ.

Из предоставленной учреждением здравоохранения информации следует, что в 2018 году районной больницей была подготовлена сметная документация на капитальный ремонт Поросозерской амбулатории на общую сумму 3 279,53 тыс. руб., которая учитывала все ремонтные работы по данной амбулатории. В настоящий момент заключен государственный контракт только на замену оконных блоков, поскольку на проведение ремонтных работ министерством здравоохранения была выделена лишь половина суммы.

Как выяснили общественники, большинство недостатков по-прежнему не устранены. Например, не решены вопросы ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций. По словам работников учреждения, из-за аварий в подвале скапливается вода, которую откачивают насосом, боясь, что жидкость поднимется до уровня электрического щитка. В ходе рейда активистами были обнаружены следы протечек на стенах и потолках в коридорах и в туалетных комнатах, побелка и краска местами отходили.

Также требует решения вопрос замены проводки. Батареи в здании часто чуть теплые. Чтобы поддерживать нормативный тепловой режим, в кабинетах установлены электрические обогреватели. По словам пациентов и сотрудников амбулатории, когда все приборы работают, в здании ощущается запах горелой проводки. А поскольку на втором этаже располагается отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Милосердие", часть постояльцев которого не могут самостоятельно передвигаться, возгорание представляет серьезную опасность.

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Комментарии

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Сеня
2019-03-17 15:06:57
Хе Хе ОНФ кто такие ?? Кого они представляют ? Отчего они всё просят ?
Гость
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